У шести районах Закарпаття підтопило 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь

Власлідок інтенсивних опадів 18 січня у шести районах Закарпаття підтопило 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь. На Хустщині вода перелилася через три дороги, одну з них – перекрили, а в Мукачеві через підтоплення водозабору воду подаватимуть по графіку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 19 січня, рятувальники виїжджали відкачувати воду з дворів у Перечині, Рахові, селі Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району, а також – дитячого садка в Ужгороді.

«Станом на 8:00, 19 січня, затопленими залишаються 250 га сільгоспугідь на Хустщині й 80 га у Берегівському районі. Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі с. Вільхівка Хустського району, автошлях місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і автодорогу Ком’яти-Заріччя», – інформують у ДСНС.

У Хустському районі на перекритій дорозі між селами Вільхівка та Гребля працює патрульна поліція, зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

«Станом на 10.00, 19 січня, рівень води почав знижуватися. За попередніми прогнозами впродовж наступних кількох годин ситуація на автодорозі Т-07-19 нормалізується», – повідомили у Службі відновлення.

Як інформують у Мукачівській міській раді, через підтоплення водозабору у Чинадієві 19 та 20 січня 65 вулиць міста отримуватимуть воду по графіку. За прогнозами синоптиків, 19 січня на Закарпатті місцями значні опади. Вночі та вранці – туман, а на ділянках гірських доріг – ожеледиця.