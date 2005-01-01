На Закарпатті через маневри на дорозі перекинулась швидка з пацієнтом

Водій не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя

У понеділок, 18 червня, автомобіль швидкої, який віз 73-річного пацієнта з інфарктом, з’їхав на узбіччя та перевернувся. В результаті ДТП обійшлося без постраждалих, пише Mukachevo.net.

Інцидент стався в Свалявському районі за 2 кілометри до села Ганьковиця.

Фото Mukachevo.net

За словами одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди, водій не справився з керуванням на повороті, і виїхав на швидкості з дороги, де перекинувся.

«Йому довелось маневрувати, адже йому не уступили дорогу», – йдеться в повідомленні.