На Закарпатті через маневри на дорозі перекинулась швидка з пацієнтом

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:29950

До теми

На Закарпатті через маневри на дорозі перекинулась швидка з пацієнтом
фото Mukachevo.net
Водій не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя

У понеділок, 18 червня, автомобіль швидкої, який віз 73-річного пацієнта з інфарктом, з’їхав на узбіччя та перевернувся. В результаті ДТП обійшлося без постраждалих, пише Mukachevo.net.

Інцидент стався в Свалявському районі за 2 кілометри до села Ганьковиця.

Фото Mukachevo.net

За словами одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди, водій не справився з керуванням на повороті, і виїхав на швидкості з дороги, де перекинувся.

«Йому довелось маневрувати, адже йому не уступили дорогу», – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Турківщині за минулу добу в ДТП загинули двоє водіїв ZAXID.NET
Суд оштрафував на ₴10 тис. водія, який нетверезим пошкодив два автобуси у Львові ZAXID.NET
У ДТП в Рясному постраждали двоє дорослих та шестирічна дитина ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук