У ДТП в Рясному постраждали двоє дорослих та шестирічна дитина

ДТП сталася в Рясному біля ТЦ «ВАМ»

У неділю, 17 червня, на вул. Шевченка в Рясному поблизу ТЦ «ВАМ» зіткнулись два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали двоє дорослих та дитина.

Як повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, 17 червня о 16:25 зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer, яким керував 50-річний львів’янин, та Opel Combo, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення отримали травми пасажирки Opel – 42-річна жінка та шестирічна дівчинка, а також 50-річна пасажирка Mitsubishi.

Поліція встановлює обставини ДТП.