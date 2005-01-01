У вчорашню ДТП біля Бродів потрапив гастрольний мікроавтобус Pianoбой

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 14:388520

До теми

У вчорашню ДТП біля Бродів потрапив гастрольний мікроавтобус Pianoбой
Мікроавтобусом, який розбився під Бродами, постійно гастролює Pianoбой

Під час ДТП 14 червня у с. Дуб’є Бродівського району, в якій загинув львів’янин та травмувалися дев’ятеро інших осіб, постраждав також водій гурту Pianoбой. Сильних пошкоджень зазнав і мікроавтобус, в якому гурт постійно гастролює. Менеджери гурту і родина постраждалого шукає очевидців аварії для об'єктивного встановлення причин аварії. Про це написала pr-менеджерка Pianoбой Ольга Шурова у Facebook.

Нагадаємо, ДТП трапилася на трасі Київ-Чоп 14 червня о 03:41 біля с. Дуб’є Бродівського району між мікроавтобусами Mercedes Sprinter та Iveco. За кермом Mercedes перебував 46-річний мешканець Київської області, який є водієм Pianoбой. За словами Ольги Шурової, друга сторона намагається звинуватити водія Mercedes у ДТП, тому родина постраждалого просить зголоситися очевидців аварії.

«Всі багато гатролюючі музиканти знають, як складно знайти свого водія. Наш Руслан ‒ саме той, кого ми довго шукали. Інтелігентний, спокійний, обережний, постійно покращував автобус під наші потреби. Зараз йому потрібна допомога», ‒ написала у Facebook pr-менеджерка Pianoбой Ольга Шурова.

Очевидців просять сконтактувати з дружиною водія Mercedes Катериною за тел. 0672593740 або адковатом Ярославом 0985229934.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В аварії на трасі Київ-Чоп загинув 30-річний львів’янин та дев'ятеро людей травмувалися ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук