У вчорашню ДТП біля Бродів потрапив гастрольний мікроавтобус Pianoбой

Мікроавтобусом, який розбився під Бродами, постійно гастролює Pianoбой

Під час ДТП 14 червня у с. Дуб’є Бродівського району, в якій загинув львів’янин та травмувалися дев’ятеро інших осіб, постраждав також водій гурту Pianoбой. Сильних пошкоджень зазнав і мікроавтобус, в якому гурт постійно гастролює. Менеджери гурту і родина постраждалого шукає очевидців аварії для об'єктивного встановлення причин аварії. Про це написала pr-менеджерка Pianoбой Ольга Шурова у Facebook.

Нагадаємо, ДТП трапилася на трасі Київ-Чоп 14 червня о 03:41 біля с. Дуб’є Бродівського району між мікроавтобусами Mercedes Sprinter та Iveco. За кермом Mercedes перебував 46-річний мешканець Київської області, який є водієм Pianoбой. За словами Ольги Шурової, друга сторона намагається звинуватити водія Mercedes у ДТП, тому родина постраждалого просить зголоситися очевидців аварії.

«Всі багато гатролюючі музиканти знають, як складно знайти свого водія. Наш Руслан ‒ саме той, кого ми довго шукали. Інтелігентний, спокійний, обережний, постійно покращував автобус під наші потреби. Зараз йому потрібна допомога», ‒ написала у Facebook pr-менеджерка Pianoбой Ольга Шурова.

Очевидців просять сконтактувати з дружиною водія Mercedes Катериною за тел. 0672593740 або адковатом Ярославом 0985229934.