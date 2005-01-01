Суд оштрафував на ₴10 тис. водія, який нетверезим пошкодив два автобуси у Львові

Водія на рік позбавили прав

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 11:372950

До теми

Суд оштрафував на ₴10 тис. водія, який нетверезим пошкодив два автобуси у Львові
фото патрульної поліції Львівщини
Водій їхав заднім ходом і зачепив два інші автобуси

Сихівський райсуд оштрафував на понад 10 тис. грн та на рік позбавив водійських прав водія туристичного автобуса, який у нетверезому стані пошкодив два інші автобуси на автовокзалі у Львові. Відповідна постанова оприлюднена в реєстрі судових рішень.

Йдеться про ДТП, яка сталася 23 квітня на автовокзалі на вул. Стрийській. Тоді, за повідомленням патрульної поліції, водій українського автобуса на автостоянці протаранив два інші автобуси – український та польський – і втік з місця ДТП. Поліцейські затримали порушника, а перевірка виявила в нього в крові 0,43 проміле алкоголю.

Як зазначається в постанові суду, 40-річний водій керував автобусом Neoplan і під час руху заднім ходом здійснив зіткнення з польським автобусом Scania Touring HD та українським Setra S 315, які були припарковані на стоянці.

Відтак суд визнав водія винним за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та призначив йому штраф у сумі 10,2 тис. грн. Крім того, суд на рік позбавив водія прав та зобов’язав його сплатити 352 грн судового збору.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Нетверезий водій протаранив два автобуси на стоянці у Львові ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук