Суд оштрафував на ₴10 тис. водія, який нетверезим пошкодив два автобуси у Львові

Водій їхав заднім ходом і зачепив два інші автобуси

Сихівський райсуд оштрафував на понад 10 тис. грн та на рік позбавив водійських прав водія туристичного автобуса, який у нетверезому стані пошкодив два інші автобуси на автовокзалі у Львові. Відповідна постанова оприлюднена в реєстрі судових рішень.

Йдеться про ДТП, яка сталася 23 квітня на автовокзалі на вул. Стрийській. Тоді, за повідомленням патрульної поліції, водій українського автобуса на автостоянці протаранив два інші автобуси – український та польський – і втік з місця ДТП. Поліцейські затримали порушника, а перевірка виявила в нього в крові 0,43 проміле алкоголю.

Як зазначається в постанові суду, 40-річний водій керував автобусом Neoplan і під час руху заднім ходом здійснив зіткнення з польським автобусом Scania Touring HD та українським Setra S 315, які були припарковані на стоянці.

Відтак суд визнав водія винним за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та призначив йому штраф у сумі 10,2 тис. грн. Крім того, суд на рік позбавив водія прав та зобов’язав його сплатити 352 грн судового збору.