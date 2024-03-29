У селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна

У селі Лазещина Рахівського району зсув ґрунту зруйнував частину дорожнього полотна траси Н-09 Мукачево – Львів. У Закарпатській ОДА кажуть, якщо не провести ремонт, село може залишитися відрізаним від інших населених пунктів.

Про зсуви ґрунту на території області повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Він оприлюднив фотографії зруйнованої частини автодороги Мукачево – Львів, відзначивши, що у 2024 році грошей на утримання доріг Закарпаття не отримало.

У Закарпатській ОДА кажуть, якщо не провести ремонт, село Лазещина може залишитися відрізаним від інших населених пунктів.

«На Рахівщині у селі Лазещина через підмив підпірної стінки зруйнувалася частина дорожнього полотна. Коштів для утримання доріг цьогоріч з державного бюджету не виділяли взагалі. Та ліквідація наслідків потребує нагального фінансування, адже якщо ми не зуміємо відновити автошлях зараз, село може залишитися відрізаним від інших населених пунктів», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Також один із зсувів зафіксували у Карпатському біосферному заповіднику.

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