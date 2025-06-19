Максим Зигар є депутатом Берегівської міської ради від партії «Команда Андрія Балоги»

Депутата Берегівської міської ради від партії «Команда Андрія Балоги» Максима Зигаря вдруге оштрафували за голосування за затвердження технічної документації із землеустрою, яку він же виготовив як фізична особа-підприємець.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 19 червня, у 2024 році депутат розробив документацію, що встановлює межі земельних ділянок, а потім проголосував за її затвердження на сесії міської ради. У подальшому землю передали у власність 17 місцевим мешканцям.

«Берегівським районним судом депутата повторно визнано винним у голосуванні в умовах конфлікту інтересів та призначено штраф в розмірі 3,4 тис грн», – розповіли у прокуратурі, зазначивши, що вперше депутата визнали винним у вчиненні аналогічного правопорушення у березні 2025 року.

За інформацією з судового реєстру, йдеться про депутата Берегівської міської ради Максима Зигаря, якому за голосування в умовах конфлікту інтересів 3 березня суд призначив 6,8 тис грн штрафу.

Зазначимо, що Максим Зигар за професією є землевпорядником, надаючи послуги як ФОП. У 2020 році його обрали депутатом Берегівської міської ради від партії «Команда Андрія Балоги».