Невідомі підпалюють майно лідерів релігійної громади ПЦУ в селі Ділове на Закарпатті

В селі Ділове Рахівського району Закарпатської області триває процес переходу сільського храму від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Однак зміна конфесійної приналежності церкви супроводжується знищенням майна вірян ПЦУ.

Два підпали представників Православної церкви України сталися 10 січня. Перший стався вночі. Близько 01:30 невідомі кинули пляшку з запалювальною сумішшю в будинок касира Свято-Успенської релігійної громади села Ділове Івана Никоряка, повідомила Закарпатська єпархія ПЦУ.

У поліції факт підпалу підтвердили і розповіли, що внаслідок пожежі загорівся підвіконник.

«Попередньо встановлено, що невідома особа кинула скляну пляшку у вікно будинку потерпілих, внаслідок чого зайнявся підвіконник. Вогонь було локалізовано господарями самостійно, без залучення пожежної техніки», – розповіли в поліції.

Другий підпал стався того ж дня, близько восьмої години ранку. Невідомі підпалили гаражні ворота куратору релігійної громади Петрові Фіріщаку. В обох випадках Закарпатська єпархія ПЦУ звинуватила поліцію в бездіяльності.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков назвав звинувачення єпархії ПЦУ на адресу поліції «неприпустимими» і заявив, що церковний конфлікт перебуває на контролі начальника обласної поліції Олександра Шляховського.

Зазначимо, що підпалам передував конфлікт, який відбувся між вірянами УПЦ МП та ПЦУ 5 січня. Того дня віряни ПЦУ перекрили дорогу в Діловому на знак протесту проти того, що служителі УПЦ МП не впускають їх до храму. Натомість, за інформацією Закарпатської єпархії ПЦУ, поліція безперешкодно впускала до церкви вірян УПЦ МП. Більше інформації про події 5 січня, а також відео з місця події Закарпатська єпархія ПЦУ опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Раніше суди усіх інстанцій встановили, що храм має належати релігійній громаді ПЦУ. Термін добровільної передачі сільської церкви громаді ПЦУ завершується 22 січня.