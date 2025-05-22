Потерпіла заявила, що не має претензій до обвинуваченого

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Євгенія Гобана винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельний наїзд на пішохода мотоциклісту призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 травня, ДТП сталася у листопаді 2024 року у селі Горінчево Хустського району. Євгеній Гобан на мотоциклі Geon X-Road збив чоловіка, який переходив дорогу. Від отриманих травм той помер в реанімації місцевої лікарні.

В судовому засіданні мотоцикліст визнав свою вину і розповів, що того вечора їхав з дівчиною селом і біля магазину «Антоніо 24» побачив, як двоє чоловіків переходять дорогу. Сказав, що почав гальмувати та старався уникнути зіткнення, однак кермом мотоцикла зачепив одного з пішоходів, після чого перелякався і поїхав.

У свою чергу потерпіла заявила, що не має претензій до Євгенія Гобана, який компенсував завдану моральну та матеріальну шкоду, і попросила обвинуваченого не ув’язнювати та не позбавляти його водійських прав.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Сідей визнав Євгенія Гобана винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.