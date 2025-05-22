Суд врахував, що у крові загиблого виявили майже 3,8 проміле алкоголю

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Євгена Турянчика винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За наїзд на лежачого мешканця села, водієві Ford призначили три роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 травня, аварія сталася угрудні 2024 року у селі Чинадієво неподалік Мукачева. Євген Турянчик на Ford Focus переїхав пішохода, який лежав на краю дороги. Від отриманих травм останній помер.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і розповів, що у той вечір повертався з дружиною додому. Засліплений світлом фар зустрічного автомобіля, наїхав, як йому здалося, на дровиняку, проте не зупинився і продовжив рух. Вже вдома йому зателефонували з поліції і повідомили, що він наїхав на людину.

У свою чергу, мати загиблого сказала, що не має претензій до обвинуваченого, який відшкодував завдані збитки. Суд також врахував, що у крові потерпілого виявили майже 3,8 проміле алкоголю, і, як видно на записах камер відеоспостереження, перед наїздом автівки, він спочатку сів, а потім упав на дорогу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Носов, визнав Євгена Турянчика винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.