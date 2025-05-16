74-річний В’ячеслав Гамов є заслуженим працівником освіти України

Рахівський районний суд визнав завідувача кафедри фізкультури, спорту та реабілітації ДТЕУ В’ячеслава Гамова винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння смертельної аварії на Закарпатті заслуженому працівнику освіти України призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2,5 роки умовного.

Вирок винесли 9 травня. Йдеться про ДТП, яка сталася на Рахівщині 15 грудня 2024 року. В’ячеслав Гамов на Volkswagen Toaureg збив пішохода, який переходив дорогу. Від численних травм останній помер на місці події. За інформацією правоохоронців, загиблим виявився 57-річний чоловік з інвалідністю, а для затримання водія в області вводили план «Перехоплення».

Під час судового засідання В’ячеслав Гамов визнав свою вину і розповів, що в той вечір повертався додому з санаторію «Гірська Тиса». Сказав, що їхав зі швидкістю 50 км/год і в темну пору доби своєчасно не помітив пішохода, який переходив дорогу. Посадовець ДТЕУ сказав, що компенсував родині загиблого завдані матеріальні збитки і попросив суворо його не карати. У свою чергу, потерпіла підтвердила, що не має до обвинуваченого жодних претензій.

Суд врахував позитивну характеристику В’ячеслава Гамова та ознайомився з копіями документів про заслуги науковця перед Батьківщиною. Також врахував, що потерпілий перебував у стані сп’яніння та переходив дорогу у невстановленому місці.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав В’ячеслава Гамова винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2,5 роки умовного.

Додамо, що 74-річний В’ячеслав Гамов є заслуженим працівником освіти України, і працює завідувачем кафедри фізичної культури, спорту та реабілітації Державного торгово-економічного університету, а також консультантом комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України. У 1980 році на Хмельниччині під час Московської олімпіади та у 2004 році в Києві під час олімпіади в Афінах ніс олімпійський вогонь. Нагороджений численними орденами УПЦ МП та має відзнаки від Міноборони.