Смертельна аварія сталася в селищі Ясіня Рахівського району

Смертельна аварія сталася ввечері 15 грудня в селищі Ясіня Рахівського району. Житель Броварів на Volkswagen збив 57-річного чоловіка з інвалідністю і втік. Водія затримали за 50 км від місця ДТП, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 грудня, тіло загиблого неподалік пішохідного переходу на дорозі в Ясіні виявили напередодні о 18:27. Щоб знайти водія, в області ввели план «Перехоплення».

«За лічені години співробітники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції розшукали Volkswagen, на якому було вчинено наїзд на пішохода, орієнтовно за 50 км від місця аварії. З’ясувалося, що до скоєння смертельної ДТП причетний 72-річний житель міста Бровари Київської області», – розповіли правоохоронці.

Водія помістили в ізолятор тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого та залишення в небезпеці, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.