Іван Федикович підтвердив, що випив півпляшки горілки напередодні аварії

Іршавський районний суд визнав винним уродженця села Кушниця Хустського району Івана Федиковича у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого і залишення його в небезпеці. За скоєння аварії, в якій загинула 51-річна жителька села Лисичево і втечу з місця ДТП, закарпатцю присудили 8 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, аварія сталася на Центральній вулиці біля Кушницької сільської ради вранці 6 липня 2024 року. Іван Федикович на Chevrolet Aveo під час повороту виїхав на узбіччя і збив пішохідку, яку від удару відкинуло на 20 метрів. Внаслідок ДТП жінка отримала численні травми і загинула. Обвинувачений залишив місце аварії, поїхав додому і ліг спати.

Під час судового засідання, водій свою вину визнав частково. Розповів, що того дня відвіз свою дружину до стоматолога і, коли повертався додому, збив жінку. Але, як це сталося, він не пам’ятає. Іван Федикович підтвердив, що випив півпляшки горілки напередодні.

Суд врахував покази свідків та відео з камер відеоспостереження, позитивну характеристику водія від старости села Кушниця і те, що обвинувачений не стоїть на диспансерному обліку нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ольга Бобик визнала Івана Федиковича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілої та залишення її в небезпеці і присудила йому 8 років ув’язнення. Засуджений має сплатити родині загиблої 403 тис. грн за завдану шкоду та витрати на правову допомогу. На вирок суду можуть подати апеляцію.