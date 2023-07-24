Під час обвалу мосту постраждали люди

У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Про це повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола.

За його словами, нещасний випадок трапився на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

«..обвал мосту через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там під час руху автівок провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто. Постраждали люди», – йдеться у повідомленні.

Попередньо під час обвалу мосту пошкоджено 2 автомобілі: легковий автомобіль Skoda на польській реєстрації та вантажівка. У легковику було 5 людей. 1 жінка у важкому стані. Загалом 3 потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки обійшовся без травм.

Наразі рух цією ділянкою паралізовано. Увесь рух направлено обʼїзд, який займає 35 км шляху.

У поліції Закарпатської області зазначили, що отримали повідомлення про обвал близько 19:00. На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники. Рух на цій ділянці дороги перекрито.

«За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Поліція також опублікувала схему об'їзду місця аварії на транспортному мості в селі Бедевля Тячівського району можливий через наступні населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

Міст тривалий час вважався аварійним. Його мали відремонтувати ще у 2021 році за програмою «Велике будівництво». В Закарпатської ОДА тоді повідомляли, що термін реконструкції мосту триватиме два роки. На мосту влаштували тонкошарове асфальтне покриття для безпечного проїзду, оскільки міст є стратегічно важливим об’єктом. Але ці роботи були проведені суто для забезпечення проїзду, і не були етапом реконструкції мосту, уточнювали в ОДА.

У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об’їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи «гак» у 32 км, пише «Укрінформ».

Міст є невід’ємною частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з 4 країнами ЄС. Через нього пролягає шлях для мешканців Рахівського та Тячівського районів, до обласного центру Закарпаття та Мукачева.