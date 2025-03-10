Підозри отримали екскомандир військової частини та його заступник

Правоохоронці оголосили підозри колишньому командиру військової частини та його заступнику – начальнику тилу. За недбале ставлення до служби, що призвело до 6 млн грн переплати під час будівництва військового гуртожитку на Закарпатті, посадовцям загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 10 березня, під час зведення гуртожитку підприємство безпідставно збільшило ціну, включивши податок, який не мав нараховуватись.

«Разом з тим, військові посадовці не здійснили належного контролю за перевіркою умов договорів підряду та не прийняли рішень щодо внесення до них змін. Натомість, вони підписали акти виконаних робіт, на підставі яких був здійснений розрахунок. Так, замість зафіксованих в угоді 33 млн грн бюджетних коштів заплатили на кілька мільйонів більше», – зазначили правоохоронці.

За даними слідства, підозрювані переплатили підприємству за будівельні роботи майже 6 млн грн. Щоб відшкодувати завдані державі збитки, прокурори пред’явили до суду цивільні позови. Справу розслідує Територіальне управління ДБР у Львові. За недбале ставлення до військової служби, екскомандиру військової частини та його заступнику загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.