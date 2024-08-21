Схему розробив 39-річний мешканець Вінницької області

Директор фірми-переможця тендеру на проведення капітального ремонту двох доріг у Закарпатській області разом зі спільником незаконно присвоїли 5 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Для цього підприємці внесли в офіційні документи неправдиву інформацію щодо якості матеріалів та обсягу виконаних робіт. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Закарпатської області 21 серпня, схему розробив 39-річний мешканець Вінницької області, який був фактичним власником кількох підрядних товариств і впливав на їх діяльність. Так, фірма, якою керував його спільник – 45-річний вінничанин – у 2020 році виграла тендер на проведення капремонту доріг неподалік міста Виноградів та селища Міжгір’я.

Гроші розікрали під час проведення капремонту доріг неподалік Винограда та Міжгір’я у 2020 році

«Підконтрольне товариство брало участь у торгах і подавало тендерні пропозиції із заниженою вартістю. Водночас асфальтобетонні суміші для ремонту доріг купували неналежної якості або у підпільних виробників. У подальшому, за вказівками організатора, до актів виконаних робіт вносили недостовірні дані, завищуючи обсяги та вартість останніх», – інформують у прокуратурі.

Таким чином підрядники привласнили 5 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Їм оголосили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.