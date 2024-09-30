Смертельна аварія сталася вночі 30 вересня у селі Вишково Хустського району

Смертельна аварія сталася вночі 30 вересня у селі Вишково Хустського району. Закарпатець на Mercedes з’їхав з дороги і врізався в паркан та бетонний стовп. Його 30-річний пасажир загинув, водія і ще трьох осіб госпіталізували.

Повідомлення про аварію за участю Mercedes GLE Coupe у Вишкові надійшло рятувальникам о 00:27.

«Водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною опорою. На місце події залучалось рятувальне відділення на 14-ї державного пожежно-рятувальної частини м. Хуст», – інформують у ДСНС.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за кермом Mercedes був 21-річний місцевий житель.

«Внаслідок аварії несумісні з життям травми отримав 30-річний пасажир авто, який перебував на передньому сидінні. Крім цього, ушкодження різного ступеню важкості отримали ще троє пасажирів і сам водій. Останній перебуває у реанімації, без свідомості», – розповіли правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.