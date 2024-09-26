Аварія сталася 31 грудня 2020 року у селі Стеблівка Хустського району

Хустський районний суд визнав винним уродженця Мукачева Олександра Швенду у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За ДТП, в якій загинув пішохід, водієві призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 вересня, аварія сталася ввечері 31 грудня 2020 року у селі Стеблівка Хустського району. Олександр Швенда за кермом Mercedes проявив неуважність і, не обравши безпечної швидкості руху, збив пішохода, який йшов по дорозі. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці ДТП.

Під час судового засідання водій визнав свою вину. Суд врахував, що обвинувачений є інвалідом третьої групи, характеризується позитивно за місцем проживання, не був раніше судимим і повністю відшкодував шкоду потерпілому.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Довжанин визнав Олександра Швенду винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.