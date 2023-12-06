Водій наїхав на велосипедиста, який перетинав дорогу

Ввечері 5 грудня у селищі Буштино Тячівського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Jeep Patriot наїхав на велосипедиста, який перетинав дорогу. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 грудня, під час аварії у Буштині загинув 27-річний мешканець села Руське Поле.

«36-річний водій з села Лази Тячівського району, керуючи автомобілем «JEEP Patriot», допустив наїзд на 27-річного мешканця села Руське Поле, який рухався на велосипеді в попутному з водієм напрямку і раптово почав перетинати проїжджу частину. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події», –інформують у поліції.

Водій автівки був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті велосипедиста, винуватцеві ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.