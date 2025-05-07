Іван Мирон помер у рідному селі на Рахівщині у віці 97 років

У середу, 7 травня, у віці 97 років помер закарпатський політв’язень Іван Мирон. Про це повідомив голова Рахівської РДА Владіслав Кич.

«Вічна і світла пам’ять Івану Мирону – людині-легенді, символу незламності та боротьби за Україну. Його життя – це історія мужності, віри та нескореності перед репресивною радянською системою. Провівши 25 років у таборах ГУЛАГу, він не зламався, не просив помилування, а залишився вірним своїм переконанням», – написав Владіслав Кич у Facebook.

Іван Мирон був останнім в’язнем сталінських таборів. Народився у 1929 році в селі Росішка Рахівського району і після закінчення школи працював вчителем початкових класів. Іван Мирон був членом ОУН і відмовився служити у радянській армії. У квітні 1951 року роззброїв охоронця у сільраді, після чого його затримали. За вироком отримав 25 років позбавлення волі у таборах суворого режиму Новосибірська, Красноярська, Норильська та Мордовії.

Після XX з’їзду КПРС та розвінчання культу особи Сталіна частину політв’язнів звільнили. Іван Мирон до цього переліку не потрапив, оскільки не визнавав провини і не каявся. У травні 1976 року політв’язня етапували з Мордовії до Москви, а звідти літаком у супроводі чотирьох офіцерів КДБ – в Ужгород. Після 25 років таборів ГУЛАГу Іван Мирон у віці 47 років повернувся до рідного села Росішка та одружився.

Івана Мирона реабілітували у липні 2019 року. Він став першим українцем, реабілітованим за новим Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». У березні 2025 року Івана Мирона нагородили нагрудним знаком «Сила Срібної землі».