Ольга Ладжун у часи підпілля служила у монастирі сестер Василіянок у Мукачеві

У четвер, 1 травня, померла найстаріша жителька Мукачівської громади, сестра-василіянка Ольга Ладжун. Вона була монахинею 90 років.

Як розповіли у Мукачівській міській раді, Марія Ладжун народилася у 1919 році в селі Руські Комарівці, Ужгородського району. Після смерті батька у 1924 році мати була змушена віддати її зі старшою сестрою на виховання до сиротинця сестер-василіянок в Ужгороді, а тим часом працювала, щоб утримувати дітей.

У 1936 році Марія вступила на новіціят до Ужгородського монастиря, де отримала монаше ім’я Ольга. Після завершення навчання у вчительській семінарії, Ольга Ладжун навчала дітей у церковній школі селища Великий Бичків Рахівського району.

У той час сестрами-василіянками опікувався греко-католицький священник Мукачівської єпархії і майбутній президент Карпатської України Августин Волошин. Августин та його дружина Ірина не мали власних дітей, тож віддали своє помешкання у Хусті монахиням для організації сиротинця.

У 1941 році Ольга Ладжун вступила до біологічного факультету Університету міста Сегед (Угорщина), а через три роки склала обітницю в Ужгородському монастирі. У 1946-1949 роках Ольга Ладжун працювала бухгалтером, а наступні 20 років – вчителем біології у с. Середнє Ужгородського району.

Після приходу радянської влади всі греко-католицькі монастирі на Закарпатті ліквідували, а сестри-василіянки були змушені шукати прихистку у родини та знайомих. Незважаючи на переслідування, Ольга Ладжун продовжувала жити монашим життям і в часи підпілля служила у монастирі сестер Василіянок у Мукачеві.