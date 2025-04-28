Суд врахував, що донька потерпілої не має претензій до винуватиці ДТП

Виноградівський районний суд визнав начальницю загального відділу Королівської селищної ради Мар’яну Оравець винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинула мешканка села, посадовиці призначили 4 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 квітня, у жовтні 2024 року Мар’яна Оравець за кермом Mercedes-Вenz виїхала за межі дороги у кювет і збила мешканку селища Королево, яка поралася біля будинку. Від численних травм жінка померла.

Під час судового засідання водійка визнала свою вину і підтвердила, що не впоралася з керуванням. Сказала, що після ДТП одразу викликала «швидку» та поліцію.

Мар'яна Оравець працює начальником загального відділу Королівської селищної ради. Фото - Facebook посадовиці

Донька загиблої розповіла, що в той день її мати пішла на вулицю прибирати біля будинку. Коли почула гуркіт, то вибігла на вулицю і побачила матір без свідомості. Викликали «швидку», однак пенсіонерка померла у лікарні. Донька загиблої сказала, що Мар’яна Оравець компенсувала завдану шкоду, а тому не має до неї претензій. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченої і те, що вона має на утриманні малолітню доньку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Мар’яну Оравець винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив їй 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією НАЗК, Mercedes-Вenz, на якому Мар’яну Оравець скоїла ДТП, нема в декларації посадовиці.