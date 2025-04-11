Аварія сталася у листопаді 2024 року в с. Нижнє Селище Хустського району

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Матійка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцеві аварії, в якій загинув 15-річний школяр, призначили 6 років позбавлення волі.

Вирок винесли 27 березня. Йдеться про ДТП, яка сталася ввечері 13 листопада 2024 року на вул. Центральній у селі Нижнє Селище Хустського району. Іван Матійко напідпитку за кермом Ford виїхав на узбіччя і збив неповнолітнього, який у попутному напрямку штовхав поряд з собою скутер. Від численних травм школяр помер у лікарні.

В судовому засіданні Іван Матійко визнав свою вину, підтвердивши, що того дня вживав спиртне. Пояснив, що його засліпив фарами зустрічний автомобіль, він відчув удар та в’їхав на узбіччі у насип гравію, після чого втратив свідомість. У свою чергу мати загиблого подала позов про відшкодування 206 тис. грн матеріальної та 2 млн грн моральної шкоди, а також 20 тис. грн витрат на правову допомогу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Сідей визнав Івана Матійка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, призначив йому 6 років ув’язнення і на 8 років позбавив права керувати транспортними засобами. Засуджений має компенсувати родині загиблого 1 млн грн завданої шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.