Аварія сталася ввечері 13 листопада у селі Нижнє Селище Хустського району

Аварія сталася ввечері 13 листопада у селі Нижнє Селище Хустського району. Водій Ford Escort напідпитку збив 15-річного хлопця. Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Водій з травмами теж потрапив у лікарню, де перебуває під цілодобовою охороною поліції.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 листопада, за кермом Ford був 42-річний житель села Нанково Хустського району. Не впоравшись з керуванням, він збив місцевого школяра, який йшов дорогою, штовхаючи перед собою скутер.

«Внаслідок наїзду 15-річний хлопець отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був госпіталізований до лікарні. Також із травмами до лікарні госпіталізували і водія легковика. У його крові виявлено 0,8 проміле алкоголю. Він перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною поліції», – інформують правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження, винуватцеві ДТП загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати на строк від п’яти до восьми років.