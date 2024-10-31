На Закарпатті п’яна 29-річна водійка Volkswagen на смерть збила односельчанку
Жінці загрожує до 10 років ув’язнення
Смертельна аварія сталася у селі Терново Тячівського району. Жителька села, керуючи напідпитку автомобілем, на смерть збила 72-річну односельчанку. Водійці загрожує до 10 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 30 жовтня, ДТП сталася на неосвітленій ділянці дороги. Водійка Volkswagen наїхала на жительку Тернова, яка йшла узбіччям проїзної частини дороги в зустрічному напрямку та штовхала велосипед.
«Внаслідок зіткнення потерпілу відкинуло у кювет. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Водійку поліцейські освідували – жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують правоохоронці.
Затриманій обиратимуть запобіжний захід. За порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, закарпатці загрожує до 10 років ув’язнення.