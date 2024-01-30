Вони записували до трудових книжок громадян неправдиві відомості про страховий стаж, а потім переносили дані до інформаційної системи ПФУ

Слідчі поліції разом з працівниками Управління стратегічних розслідувань викрили двох посадовців Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області та підприємицю, які займалися підробленням страхового стажу для призначення пенсії. Вони за хабарі від 1000 до 1700 доларів записували до трудових книжок громадян неправдиві відомості про страховий стаж, а потім переносили дані до інформаційної системи Пенсійного фонду України, що ставало підставою на призначення пенсії за віком.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 30 січня, схему організувала 54-річна мешканка Тячівського району, посадовиця одного з підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. До неї жінка залучила ще одну співробітницю управління, 52-річного керівника іншого підрозділу ГУ ПФУ в Закарпатті, а також 61-річну жінку-підприємицю. Учасники схеми підшукували осіб, яким не вистачало страхового стажу та за хабар від 1000 до 1700 доларів пропонували сприяти у виготовленні необхідного пакету документів для призначення пенсійних виплат за віком.

«Одна з учасниць схеми, маючи у своєму розпорядженні офіційні бланки документів, а також печатки підприємств, установ та організацій, які ліквідовані чи перебувають у процесі ліквідації, вносила до трудових книжок громадян завідомо неправдиві відомості про страховий стаж. У подальшому ці дані вносили до підсистеми Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, що ставало підставою на призначення пенсії за віком», – інформують у поліції.

Затриманим посадовцям оголосили підозри, а матеріали справи скерували до суду. За зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення, вчиненими організованою групою, їм загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.