Аварія сталася вночі у селі Чорна Тиса Рахівського району

Рахівський районний суд визнав винним працівника Ясінянського лісгоспу Дмитра Андрійчука у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та залишенні його в небезпеці. За смертельну ДТП, скоєну напідпитку, закарпатцю присудили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 червня, подія сталася у вересні 2017 року у селі Чорна Тиса Рахівського району. Повертаючись вночі з весілля, Дмитро Андрійчук на Škoda Octavia переїхав лежачого на землі чоловіка і втік з місця ДТП. Внаслідок численних травм постраждалий помер.

Під час судового засідання водій не визнав свою вину і сказав, що бачив труп, що лежав на дорозі, але не переїжджав його. У свою чергу, мати загиблого розповіла, що після ДТП батько Дмитра Андрійчука приходив до неї і пропонував заплатити за поховання сина.

Під час огляду Škoda обвинуваченого правоохоронці знайшли на шинах сліди крові, а експертиза підтвердила, що смерть чоловіка настала після того, як його переїхав автомобіль. Суд також врахував, що Дмитро Андрійчук скоїв ДТП напідпитку та не допоміг постраждалому, втікши з місця аварії.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав Дмитра Андрійчука винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та залишенні його в небезпеці. Працівнику Ясінянського лісгоспу присудили 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. На вирок можуть подати апеляцію.