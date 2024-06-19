Аварія сталася у квітні у селі Заріччя Хустського району

Іршавський районний суд визнав винним уродженця с. Мідяниця Хустського району Ігоря Поповича у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельну ДТП, скоєну у стані наркотичного сп’яніння, водієві присудили 4 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 червня, у квітні Ігор Попович, керуючи вантажівкою Volvo, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з Volkswagen Touran. Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув на місці, а його пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

ZAXID.NET писав про цю аварію. Тоді у поліції повідомили, що 19-річний водій вантажівки був під наркотиками.

Під час судового засідання Ігор Попович уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Закарпатської обласної прокуратури. У свою чергу, потерпілі зазначили, що не мають претензій до водія та попросили суд звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном і не позбавляти обвинуваченого права керувати транспортом.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ольга Бобик визнала Ігоря Поповича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 4 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.