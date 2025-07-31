Посадовцеві загрожує до 5 років позбавлення волі

САП і ДБР викрили начальника Свидовецького лісництва, через службову недбалість якого державі заподіяно 4,5 млн грн збитків. Це другий керівник лісництва на Закарпатті, який отримав підозру за останній місяць.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 липня, посадовець філії Ясінянського лісомисливського господарства ДП «Ліси України», допустив незаконну вирубку 84 дерев у межах природно-заповідного фонду Свидовецького лісництва.

«Державі заподіяно понад 4,5 млн гривень збитків. Дії підозрюваного кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – сказали у прокуратурі.

Зазначимо, це вже друга підозра посадовцям Ясінянського лісгоспу за тиждень. 22 липня правоохоронці викрили лісника Лазещинського лісництва, який допустив вирубку понад 3,4 тис. дерев на 55 млн грн. Перед цим підозри також отримали майстер лісу та керівник Берегівського надлісництва Карпатського лісового офісу. Усім їм загрожує до 5 років позбавлення волі.