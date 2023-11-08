Воловецький районний суд Закарпатської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби старшого солдата Богдана К., який відмовився виконувати наказ командирів, не прийшов на шикування та ходив у цивільному одязі. За адмінправопорушення військовому призначили 17 тис. грн штрафу. Також цей суд розглянув ще одну справу щодо Богдана К. – за перебування п’яним на службі йому призначали ще 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, старший солдат Богдан К. є сапером розмінування однієї з військових частин. Наприкінці вересня, перебуваючи у Мукачівському районі на службі, Богдан К. відмовився виконувати розпорядженняя командирів, порушив затверджений розпорядок дня підрозділу, не був присутній на ранковому шикуванні, порушив форму одягу, не дотримувався статутних правил військової ввічливості.

Щодо Богдана К. склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду солдат не прийшов, але, згідно із письмовими поясненням, солдат не вийшов на ранкову руханку та шикування, тому що проспав, також перебував у цивільному одязі і на зауваження командира підрозділу не реагував.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав Богдана К. винним у недбалому ставленні до військової служби, оштрафувавши на 17 тис. грн.

Також у жовтні 2023 року суд розглянув ще одну справу щодо Богдана К. – за перебування п’яним на службі. Тоді його оштрафували на 17 тис. грн. Додамо, що це уже втретє цього солдата притягують до відповідальності за пиятику на службі. Кожного разу йому призначають по 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, що нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.