Виноградівський районний суд, який виніс вирок Івану К. за ДТП 11 листопада 2017 року

Виноградівський районний суд Закарпатської області звільнив від покарання Івана К., який п'яним у 2017 році на смерть збив пішохода. Обвинувачений отримав рік іспитового терміну. У матеріалах справи йдеться, що Іван К. розкаявся у вчиненому й виплатив сім'ї загиблого моральну шкоду. Справу розглядав суддя Анатолій Надопта.

Зазначимо, що ДТП сталася 11 листопада 2017 року у селі Боржавське Берегівського району. Іван К. сів п'яним за кермом Volkswagen LT, заднім ходом виїжджав на дорогу й на смерть збив чоловіка.

«На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, вказавши, що дійсно виїжджав автомобілем з поля заднім ходом і не побачив потерпілого. У скоєному щиро розкаюється, потерпілим повністю відшкодував матеріальні та моральні збитки. Просив суворо його не карати», – йдеться у вироку.

Родичі загиблого зазначили, що не мають претензій до обвинуваченого. Суд визнав винним Івана К. у порушення ПДР, які призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив його від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити понад 3 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.