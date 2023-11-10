Зимові лижні куртки італійського бренду «Vist» виготовляли на замовлення «RUSSIA SKI TEAM»

На одному з місцевих підприємств Закарпатської області, власником якого є громадянин Італії, таємно виробляли куртки для збірної РФ з лижного спорту. Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою держави-агресора для національної збірної РФ з лижного спорту, замовником котрої є організація «RUSSIA SKI TEAM». Під час обшуків знайдено 150 готових курток.

Підпільне виробництво викрила спільна міжвідомча група Мукачівського прикордонного загону, Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Журналіст Віталій Глагола оприлюднив також відео обшуків, де видно спортивні куртки із символікою Росії та нашивками російських компаній-спонсорів команди.