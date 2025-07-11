Аварія сталася у селі Дубрівка Хустського району

У четвер, 10 липня, у селі Дубрівка Хустського району зіткнулися Volkswagen, Audi та вантажівка Iveco. Внаслідок аварії – п’ять постраждалих, серед них немовля.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 11 липня, ДТП сталася на перехресті. 47-річна мешканка села Велика Розтока на Volkswagen під час виїзду з другорядної смуги руху на головну не надала перевагу Audi під керуванням 24-річного мешканця села Білки. Від удару Audi відкинуло на зустрічну смугу, де авто зіткнулося з вантажівкою.

«Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро людей: троє пасажирів Audi, серед яких малолітня дитина, а також водійка та 71-річна пасажирка Volkswagen . Троє потерпілих, серед яких і немовля, госпіталізовані», – зазначили правоохоронці.

Автомобілі учасників ДТП помістили на арештмайданчик. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тяжкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.