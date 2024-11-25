Сигарети румун сховав у спинці пасажирського сидіння

Громадянин Румунії намагався вивезти в ЄС заховані у сидіннях мікроавтобуса Mercedes 320 пачок сигарет українського виробництва. Тютюн разом з автомобілем вилучили у пункті пропуску «Дяківці».

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 25 листопада, за кермом Mercedes був 39-річний румун. Сигарети він сховав у спинці пасажирського сидіння.

«За допомогою спеціальних технічних засобів оглядова група виявила у спинці пасажирського сидіння сторонні предмети. З метою незаконного заробітку чоловік розмістив у сидіннях автомобіля 320 пачок сигарет українського виробництва», – інформують в ДПСУ.

Після оформлення документів тютюн та Mercedes, загальною вартістю понад 450 тис. гривень, вилучили.