Аварія сталася на трасі в селі Березово Хустського району

У п’ятницю, 22 листопада, на Закарпатті сталася ДТП за участю рейсового автобуса «Львів-Хуст» та Audi A6. Внаслідок аварії водійка легковика загинула на місці, пасажирку автобуса госпіталізували.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, аварія сталася на трасі в селі Березово Хустського району.

«Зіткнулися Audi A6 та рейсовий автобус Mercedes-Benz, що виконував рейс “Хуст-Львів”. 22-річна водійка легковика від отриманих травм загинула на місці пригоди», – інформують в ДСНС.

Рятувальники дістали тіло загиблої з автівки за допомогою гідравлічного інструменту. Також травмувалася одна з пасажирок автобуса. Її госпіталізували до Хустської лікарні.

У поліції Закарпатської області розповіли подробиці ДТП, а саме, що водійка легкового авто, рухаючись засніженою дорогою, не впоралася з керуванням та на заокругленій ділянці шляху виїхала на зустрічну смугу. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу.