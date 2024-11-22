Водієві загрожує до восьми років ув’язнення

Ввечері 21 листопада у Тячеві місцевий мешканець на Mercedes на смерть збив пішохода і втік з місця аварії. За кілька годин водія розшукали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 22 листопада, 39-річний житель тячева на Mercedes збив 52-річного чоловіка, який йшов проїжджою частиною дороги в попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці, а водій втік. Після виявлення тіла загиблого на території району ввели план «Перехоплення».

Аварія сталася ввечері 21 листопада у Тячеві

«Вже за дві з половиною години поліцейські розшукали підозрюваного. На його автомобілі слідчі зафіксували харектерні для ДТП пошкодження. Затриманого освідували – за кермом він був тверезий», – розповіли правоохоронці.

Закарпатця помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого та залишення його в небезпеці, водієві загрожує до восьми років ув’язнення.