Аварія сталася ввечері 21 листопада 2024 року у Тячеві

Тячівський районний суд визнав працівника місцевого підприємства «Ламелла» Віталія Гнатка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 4 роки ув’язнення.

Вирок винесли 1 серпня. Йдеться про аварію, яка сталася ввечері 21 листопада 2024 року у Тячеві. Обвинувачений на Mercedes Benz переїхав 52-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Внаслідок отриманих травм закарпатець помер на місці, а Віталій Гнатко втік з місця ДТП.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і розповів, що в той вечір погода була хмарною, а дорога мокрою. Він їхав у напрямку села Тячівка до відділення «Нової пошти». За словами Віталія Гнатка, під час руху він наїхав, як йому здалося, на сміттєвий пакет, що лежав посередині проїжджої частини. Приїхавши в село, нічого підозрілого на автомобілі не побачив. Про те, що скоїв ДТП, дізнався від працівників поліції, які приїхали до нього.

Мати загиблого розповіла, що обвинувачений приніс їй вибачення, відшкодував завдану шкоду і попросила суд не ув’язнювати його.

«При призначенні покарання суд враховує, що обвинувачений не намагався вжити заходи щодо надання потерпілому медичної допомоги та транспортування його до найближчого медичного закладу, завідомо залишив потерпілого у небезпеці та з місця пригоди втік. Сукупність наведених обставин значно підвищує як суспільну небезпечність особи винного, так і суспільну небезпечність вчиненого злочину», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Бобрушко визнав Віталія Гнатка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 4 роки ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. На вирок можуть подати апеляцію.