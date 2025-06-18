ДТП сталася у селі Руська Мокра Тячівського району

У середу, 18 червня, у селі Руська Мокра Тячівського району сталася ДТП за участі двох підлітків на мотоциклі. Внаслідок аварії, один з них загинув, іншого – госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, аварія сталася близько 4:00. За кермом незареєстрованого мотоцикла був 16-річний житель села Руська Мокра.

«Неповнолітній не впорався з керуванням, виїхав з проїзної частини на праве узбіччя і допустив зіткнення з містком канави. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир мотоцикла помер на місці події, водія із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.