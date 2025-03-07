На Закарпатті в аварії загинув 44-річний мотоцикліст
За кермом був 44-річний мешканець села Зарічево Ужгородського району
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У четвер, 6 березня, у Перечині водій мотоцикла на швидкості з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув, у поліції відкрили кримінальну справу.
Як розповіли у поліції Закарпатської області 7 березня, аварія сталася на вул. Головній у Перечині. За кермом мотоцикла був 44-річний мешканець села Зарічево Ужгородського району.
«Він не вибрав безпечної швидкості та з’їхав на узбіччя, де мотоцикл перекинувся. Унаслідок ДТП водій отримав несумісні з життям травми», – зазначили правоохоронці.
Слідчі поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.