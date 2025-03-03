Аварія сталася вночі 3 березня біля Хуста

Вночі 3 березня у Хустському районі BMW на швидкості зіткнувся з парканом ресторану і перекинувся. Внаслідок аварії загинули водій та пасажирка автомобіля.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, ДТП сталася близько 1:00 неподалік міста Хуст. За кермом BMW був 40-річний водій. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого заїхав на територію ресторану, де зіткнувся з парканом. Від удару автомобіль перекинувся в кювет.

«За попередніми даними, швидкість руху авто була значно вища дозволеної. Внаслідок аварії водій та його 38-річна пасажирка загинули на місці. Ще одна 38-річна жінка, яка перебувала на задньому сидінні авто, з травмами різного ступеню важкості госпіталізована до реанімаційного відділення Хустської районної лікарні», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У справі проведуть експертні дослідження, щоб встановити причини та обставини ДТП.