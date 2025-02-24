Від отриманих травм жінка загинула на місці, а водія затримали у Львівській області

Воловецький районний суд визнав Віталія Анталовського винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула 56-річна закарпатка, водієві ТОВ «Іва-транс» призначили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 13 лютого. Йдеться про аварію, яка сталася 20 листопада 2024 року на Абранському перевалі поблизу Нижніх Воріт Мукачівського району. Обвинувачений не втримав тягач Mercedes з напівпричепом у межах своєї смуги руху і внаслідок некерованого заносу збив пішохідку, яка йшла зустрічним узбіччям уздовж дороги. Від отриманих травм жінка загинула на місці, а водія затримали у Львівській області.

Під час судового засідання Віталій Анталовський визнав свою вину, підтвердив, що ДТП сталася після заносу його вантажівки і те, що він тільки згодом дізнався про наїзд на пішохода. У свою чергу потерпіла сказала, що не має претензій до обвинуваченого, який компенсував їй завдану шкоду і просила суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Северин Павлюк визнав Віталія Анталовського винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.