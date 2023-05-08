Велосипедист загинув на місці від отриманих після зіткнення травм

На Закарпатті, у селі Нове Давидково Мукачівського району, у неділю, 7 травня, сталася смертельна ДТП за участі водія авто Skoda Octavia та велосипедиста, який їхав обабіч дороги. Внаслідок зіткнення з машиною 44-велосипедист загинув від травм, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області у понеділок, 8 травня.

За даними правоохоронців, аварія сталась приблизно о 15:30 у прилеглому до Мукачева селі Нове Давидково. 20-річний водій легковика Skoda Octavia наїхав на 44-річного велосипедиста. За словами очевидців, чоловік на велосипеді раптово змінив напрямок руху, через що на нього наїхав водій авто.

«Відомо, що 20-річний водій автомобіля Skoda, рухаючись населеним пунктом по вул. Духновича, допустив наїзд на велосипедиста, який, зі слів свідків, раптово змінив напрямок руху зліва направо по ходу руху автомобіля. Від отриманих травм 44-річний місцевий житель загинув на місці події. Водія автомобіля освідчили – за кермом чоловік перебував тверезим», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці вилучили та помістили авто й велосипед на арештмайданчик. За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). Водію Skoda може загрожувати до восьми років позбавлення волі із забороною користуватися авто протягом трьох років. Слідство у справ триває.