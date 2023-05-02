Українця та його дитину госпіталізували із забоями

У польському місті Мисловіце українець напідпитку спричинив аварію, в якій загинула його 29-річна дружина. Авто української родини врізалося в дерево, повідомили у понеділок, 1 травня, у польській прокуратурі, пише Dziennik Zachodni.

ДТП сталась о 18:00 на дорозі, яка сполучає Мисловіце та Катовіце. 27-річний українець, який перебував напідпитку, не впорався з управлінням легковика, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок зіткнення від травм загинула його 29-річна дружина. Вона померла, коли на місце ДТП прибули співробітники Польської медичної аерорятувальної служби. Від аварії постраждала і п'ятирічна дитина подружжя – її разом з батьком госпіталізували із загальними забоями. За даними польської прокуратури, дитина перебуватиме під наглядом медиків ще кілька днів.

Головна комісарка поліції Мисловіце Олександра Ясінська повідомила, що українця затримали у день аварії. Він нестиме відповідальність за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння.