Водій BMW 320D їхав з перевищенням швидкості, був не уважним та збив 48-річного пішохода

Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок водію, який на смерть збив пішохода у Моршині. Водію призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який опублікували в реєстрі 1 травня 2023 року, аварія трапилась у листопаді 2022 року. Водій BMW 320D їхав з перевищенням швидкості, був не уважним та збив 48-річного пішохода, який від отриманих травм помер.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розповів, що він займається продажем авто та в той день продав два автомобілі, за які отримав дві тисячі доларів. Після продажу винуватець ДТП їхав додому на своєму автомобілі та звернув увагу на те, що під час руху через «Моршинський міст» за ним підозріло рухалось авто марки BMW Х5. Водій заявив, що злякався, що у нього хочуть відібрати гроші, тому їхав швидко та не помітив пішохода. Винуватець ДТП відшкодував шкоду родичам загиблого.

Справу розглядав суддя Руслан Шрамко, який визнав водія BMW 320D винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.