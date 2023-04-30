Водій пройшов перевірку за допомогою драгера – результат був 2,97 проміле

Львівські патрульні зупинили водія ВАЗу, який їздив з перевищеною у 15 разів нормою алкоголю в крові. Під час складення протоколу чоловік намагався дати патрульним 4 тис. грн хабара та ще тисячу обіцяв скинути на картку.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини за 30 квітня, автомобіль ВАЗ-2106 їхав по автобусній смузі на вулиці Івана Франка. Спілкуючись із 36-річним водієм, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти перевірку на стан сп‘яніння, але водій хотів «домовитись».

Поліцейські повідомили водієві про відповідальність за вчинення таких дій. Він погодився пройти перевірку за допомогою алкотестеру. Результат був 2,97 проміле, що майже у 15 разів перевищує допустиму законом норму.

Під час складання протоколу водій підійшов до службового авто. Відчинивши двері, він поклав на сидіння 4000 гривень, а ще 1000 пообіцяв надіслати на банківську картку.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Відтак, нетверезому водієві, окрім адміністративної, загрожує ще й кримінальна відповідальність за ст. 369 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.