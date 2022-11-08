Водія BMW одразу після ДТП затримала поліція

Поліцейські затримали водія BMW, який на смерть переїхав пішохода у Моршині, що на Стрийщині. ДТП сталась 7 листопада на вулиці Івана Франка, повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як встановили поліцейські, близько 20:10 водій автомобіля BMW, 39-річний місцевий житель, наїхав на 48-річного пішохода, мешканця одного з сіл району. Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водія BMW затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.