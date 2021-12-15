Найдовший міст Закарптаття ремонтували більше семи місяців

У селищі Батьово реконструювали 312-метровий міст, який у Службі автодоріг називають найдовшим на території Закарпатської області. Роботи тривали протягом семи місяців – із квітня 2021 року. Реконструкцію мосту проводила компанія «ШБУ-77».

Як повідомила Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, на трасі М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП «Косино» будівельники реконструювали 312 метрів шляхопроводу, який розташований над залізничним вузлом. Це – найбільший міст на Закарпатті, збудували його на початку 80-х років XX ст., але вперше повністю оновили лише тепер – у рамках програми «Велике будівництво».

«Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін. Для надійності конструкції дорожники замінили монолітні бетонні плити та арматурну сітку. Облаштували міцне бар’єрне металеве, оцинковане огородження та поручні. Подбали і про водовідведення та гідроізоляцію, облаштували деформаційні шви», – зазначається у повідомленні.

Як уточнили ZAXID.NET у Службі автодоріг Закарпаття, виконувала роботи ужгородська компанія «ШБУ-77». Суму коштів, витрачених на оновлення найбільшого в області мосту у Службі автомобільних доріг наразі не називають. Проте, згідно з інформацією, опублікованою у системі Prozorro, ТОВ «ШБУ-77» у 2021 році на ремонт автодороги КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП «Косино» отримала понад 1,07 млрд грн., також на ремонт цієї ж дороги була укладена додаткова угода на роботи на понад 519 млн грн.

За даними YouControl, компанія «ШБУ-77» зареєстрована у Києві у 2017 році, проте у листопаді 2021 року змінила юридичну адресу на Ужгород. Її власник – киянин Андрій Білоус. За інформацією «Наших грошей», він відомий як менеджер у будівельної компанії «Бітунова Україна», яку контролював російський олігарх Олег Дерипаска. У 2020 році ТОВ «ШБУ-77» отримала державних закупівель на понад 3,7 млрд грн, у 2021 році – вже на 15,8 млрд грн. Компанія була фігурантом кількох журналістських розслідувань про тендери на виконання ремонтів доріг, зокрема звинувачувалась у тендерних змовах із ТОВ «ШБУ-14» із Чернігова.