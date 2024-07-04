На контрольному посту в селі Теково Берегівського району затримали двох мешканців Одещини та Полтавщини з підробленими документами. Чоловіки розповсюджували у магазинах скриньки для збору грошей хворим дітям, а 80% зібраної суми привласнювали собі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 липня, Volkswagen з чоловіками зупинив наряд «Хижа» Мукачівського загону, але водій відмовив правоохоронцям в огляді автомобіля.

Разом з пасажиром вони показали фальшиві посвідчення ГО «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю». Також у затриманих виявили посвідчення одного з благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв тощо. Також у телефоні одесита прикордонники виявили переписку, в якій він сподівається на перемогу Росії у війні проти України.

«Виявилося, що “благодійники” займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80 % від зібраних коштів забирали собі, а решта 20 %, за словами чоловіків, могли бути використані для надання допомоги комусь із хворих», – інформують у ДПСУ.

Загалом за дві поїздки на Закарпаття аферисти зібрали 165 тис. грн, перерахувавши на допомогу хворим дітям всього 30 тис. грн.

За шахрайство та підроблення чи використання документів, печаток, штампів та бланків мешканцям Одещини і Полтавщини загрожує кримінальна відповідальність.