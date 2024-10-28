У суді Мартін Егреші визнав свою вину

Виноградівський районний суд визнав винним духівника Карачинського приватного ліцею Мукачівської греко-католицької єпархії Мартіна Егреші у підробці та використанні завідомо підробленого документа. За підробку медичної книжки уродженцю Ужгорода призначили 1700 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 жовтня, у серпні 2024 року обвинувачений вніс в особисту медичну книжку неправдиві відомості про проходження ним обов’язкового медогляду у Профмедцентрі «Закарпаття». 19 вересня підроблений документ він надав директору ліцею.

Те, що медогляд був фальшивим, підтвердила інформація від ДПСУ про те, що Мартін Егреші був за кордоном у день проходження медогляду. У профмедцентрі теж заперечили, що духівник не звертався до них. Під час судового засідання останній визнав свою вину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Мартіна Егреші винним у підробці та використанні завідомо підробленого документа і призначив йому 1700 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.