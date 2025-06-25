На Закарпатті внаслідок обвалу мосту без сполучення залишилися вісім сіл
Впали конструкції металевого мосту, завдовжки 34 м
Ввечері 24 червня між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району обвалився міст. Без автомобільного сполучення залишилися 8 населених пунктів, дорожники встановлюють тимчасову переправу.
Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, обвал стався на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-0710 Нижні Ворота – Ужок.
«На щастя, ніхто не постраждав. Без сполучення залишаються селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашківці, Буковець, Перехресний, Кічерний та Розтока», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області розповіли, що впали конструкції металевого мосту, завдовжки 34 м. Причини падіння зʼясовують.
«Рух транспорту до Жденієва, Збинів, Щербовця, Пашківців, Буківця, Перехресного, Кічерного, можливий в об’їзд – через село Ужок», – зазначили в Службі відновлення.
На місці зруйнованого мосту облаштовують тимчасову переправу через ріку Жденіївку.