На місці зруйнованого мосту облаштовують тимчасову переправу

Ввечері 24 червня між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району обвалився міст. Без автомобільного сполучення залишилися 8 населених пунктів, дорожники встановлюють тимчасову переправу.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, обвал стався на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-0710 Нижні Ворота – Ужок.

Під час інциденту на мості не було транспортних засобів і пішоходів.

«На щастя, ніхто не постраждав. Без сполучення залишаються селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашківці, Буковець, Перехресний, Кічерний та Розтока», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області розповіли, що впали конструкції металевого мосту, завдовжки 34 м. Причини падіння зʼясовують.

«Рух транспорту до Жденієва, Збинів, Щербовця, Пашківців, Буківця, Перехресного, Кічерного, можливий в об’їзд – через село Ужок», – зазначили в Службі відновлення.

На місці зруйнованого мосту облаштовують тимчасову переправу через ріку Жденіївку.